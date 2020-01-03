Боливия намерена направить в Испанию спецпредставителя

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на боливийский МИД.

«Боливия стремится найти выход из этого тупика в кратчайшие сроки и сохранить тесные связи с Испанией в рамках традиционного уважения и дружбы, которые их всегда отличали», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Боливии.

Отмечается, что «для этого конституционное правительство Боливии аккредитует в своём посольстве в Мадриде высокопоставленного дипломата», пишет russian.rt.com.