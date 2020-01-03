Боливия намерена направить в Испанию спецпредставителя

Пятница, 03 Январь 2020 Испания Испания

Боливия намерена направить в Испанию спецпредставителя

Правительство Боливии намерено направить в Испанию высокопоставленного представителя.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на боливийский МИД.

«Боливия стремится найти выход из этого тупика в кратчайшие сроки и сохранить тесные связи с Испанией в рамках традиционного уважения и дружбы, которые их всегда отличали», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Боливии.

Отмечается, что «для этого конституционное правительство Боливии аккредитует в своём посольстве в Мадриде высокопоставленного дипломата», пишет russian.rt.com.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)