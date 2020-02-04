Больше 1,3 млн российских туристов за год отдохнули в Испании

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным институтом статистики (INE). Рост турпотока из РФ составил 6,9% по сравнению с 2018 годом.

Всего в 2019 году в Испании побывали 83,7 млн иностранных туристов. Лидируют традиционно британцы (18 млн человек), немцы (более 11 млн) и французы (11 млн), пишет noticia.ru.

Самым посещаемым регионом стала Каталония (более 19 млн туристов). В топ-3 также вошли Балеарские и Канарские острова (примерно по 13 млн).

За год иностранцы потратили в Испании более 92 млрд евро.