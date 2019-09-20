Больше миллиона испанцев ежедневно не выходят на работу

Из них 770 тысяч - по причине временной нетрудоспособности. При этом 277 тысяч не предъявляют медицинскую справку. Данные предоставлены компанией Randstad и основаны на отчетах Национального института статистики (INE).

За первую половину текущего года в общей сложности испанские работодатели «потеряли» 450 миллионов рабочих часов, или 5,2%, пишет noticia.ru.

Чаще всего прогуливают в Стране Басков, Астурии и Галисии.