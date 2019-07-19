Большинство испанцев считают, что пора покупать недвижимость

Пятница, 19 Июль 2019 Испания Испания

Большинство испанцев считают, что пора покупать недвижимость

Больше половины граждан Испании полагают, что сейчас - удачное время для покупки недвижимости.

По их мнению, дальше цены будут только расти. Опрос проводила в апреле компания Solvia.

59% респондентов заявили, что сейчас - благоприятное время для инвестиций в недвижимость в Испании. Они верят, что в течение ближайших двух лет цены снижаться не будут, пишет noticia.ru.

Скептически других настроены жители Каталонии и Мадрида. Они в меньшей степени склонны к покупкам, считая недвижимость в своих регионах слишком дорогой.

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