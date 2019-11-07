Британия не выдаст Испании каталонского политика

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Испания Испания

Британия не выдаст Испании каталонского политика

Лондон отказался выдать Испании бывшего члена каталонского правительства Клару Понсати.

Ранее сообщалось, что Мадрид выдал ордер на арест Понсати и еще двоих каталонских политиков, которых в Испании обвиняют в неповиновении властям и подготовке мятежа. Понсати находится в Великобритании, а ее коллеги - в Бельгии, пишет noticia.ru.

Ордер изучил представитель британского Национального агентства по борьбе с преступлениями, который решил, что просьба о выдаче Понсати не соответствует законодательству Великобритании.

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