Бронирования кемпингов по всей Испании увеличились на 70%

Четверг, 28 Май 2020 Испания Испания

Бронирования кемпингов по всей Испании увеличились на 70%

Приоритеты для путешественников изменились под воздействием коронавируса.

Этим летом жители Испании ищут открытые пространства. Бронирования кемпингов в Испании увеличились на 70% за последние две недели. Об этом свидетельствуют данные испанской федерации кемпингов. Многие бронирования совершили люди, которые никогда не были в кемпинге.

Открытые пространства, окруженные природой, уединенные,и без необходимости выходить за пределы испанских границ. Эти особенности стали новыми приоритетами для путешественников после коронавирусного кризиса и его последствий для туристического рынка, пишет countryscanner.ru.

Типичный профиль этих туристов — семьи с детьми. Они хотят наслаждаться на открытом воздухе в безопасной среде, где можно легко поддерживать безопасную дистанцию. Об этом заявила Ана Бариан, президент ЮФК и вице-президент испанского Совета по туризму.

Это оптимистичные данные из быстро развивающегося сектора, который видел, что его клиентская база увеличивается в последние годы со скоростью 8% каждый год. В 2019  году клиентская база увеличилась до  22,3 миллиона ночевок.

Кроме того, в разгар летнего сезона (июль и август) загруженность этих объектов достигла 85%. В переводе на общее число отдыхающих, эта цифра составила около 4,3 миллиона пользователей по всей Испании. 30% из которых были иностранными туристами.

Этим летом количество приезжающих из-за рубежа гостей уменьшится. Хотя после отмены 14-дневного карантина 1 июля некоторые иностранцы все же появятся в стране.

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