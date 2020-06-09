Бывшего короля Испании подозревают в коррупции

Вторник, 09 Июнь 2020 Испания

Бывшего короля Испании подозревают в коррупции

Испанская прокуратура расследует дело короля Хуана Карлоса по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег.

Расследуется возможная причастность Карлоса к коррупции при строительстве высокоскоростной железной дороги, также известной как AVE del Desierto, которая соединяет города Медину и Мекку в Саудовской Аравии, сообщает Газета.Ru.

Главный вопрос, на который предстоит ответить испанским прокурорам, — может ли экс-монарх быть привлечен к уголовной ответственности в свете наличия до 2014 года иммунитета. Именно тогда Карлос отрекся от престола, который занимал с ноября 1975 года, и передал его своему сыну Филиппу VI.

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