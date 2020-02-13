Бывший глава Pemex заключён под стражу в Испании

Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении суда.

Как сообщает ТАСС, Лосойя был задержан в среду в испанской Малаге. Его выдачи добиваются мексиканские власти по подозрению в отмывании средств. Суд королевства принял данное решение из-за риска бегства Лосойи, которому грозит до 15 лет лишения свободы, в случае освобождения из-под стражи.

Ранее газета Excelsior сообщала, что генеральная прокуратура Мексики получила новый ордер на арест Лосойи. Решение связано с резонансным делом о коррупции в бразильской строительной компании Odebrecht, представители которой на протяжении многих лет заключали выгодные контракты в странах Латинской Америки благодаря подкупу местных чиновников. Помимо Лосойи, в расследовании фигурируют его супруга, мать и сестра. В их отношении также действуют ордера на арест.

Предыдущий ордер на арест экс-главы Pemex был выдан в мае 2019 года, однако позднее его действие было приостановлено. Тогда прокуратура сообщила, что Лосойя подозревается в причастности к операциям с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение.