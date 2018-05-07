Бывший наемный убийца займется раскруткой испанского города

Джон Веласкес по прозвищу Попай в видеороликах нахваливает пляжи и местную кухню, а креветки называет лучшими в Европе. На эту роль мафиози наняли власти приморского городка Карбонераса. Свой выбор они объяснили просто: у Веласкеса на YouTube почти 700 тысяч подписчиков, пишет ntv.ru.

Чиновников не смутило то обстоятельство, что в 80-х годах Попай работал на колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. В 1992-м году Веласкеса осудили на 30 лет, но 4 года назад выпустили за примерное поведение, после чего он заделался видеоблогером.