Бывший посол Польши в Испании приговорен к тюремному заключению

Понедельник, 17 Июнь 2019 Испания Испания

Бывший посол Польши в Испании приговорен к тюремному заключению

Бывший посол Польши в Испании Томаш Арабский приговорен к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года.

Арабский попал на скамью подсудимых по делу об авиакатастрофе в Смоленске, в которой погиб  президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Суд решил, что дипломат, который занимал на тот момент должность главы канцелярии премьер-министра Польши, не выполнил свои обязанности в качестве организатора авиаперелета, пишет noticia.ru.

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