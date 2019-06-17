Бывший посол Польши в Испании приговорен к тюремному заключению
Бывший посол Польши в Испании Томаш Арабский приговорен к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года.
Арабский попал на скамью подсудимых по делу об авиакатастрофе в Смоленске, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Суд решил, что дипломат, который занимал на тот момент должность главы канцелярии премьер-министра Польши, не выполнил свои обязанности в качестве организатора авиаперелета, пишет noticia.ru.