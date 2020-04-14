Cabify в Испании вводит услуги курьерской службы

Теперь автомобили Cabify будут развозить посылки.

Курьерские услуги будут предоставляться через мобильное приложение Cabify Envíos. Сервис позволяет оперативно передавать пакеты частным лицам и компаниям. При этом минимальная цена доставки — 10 евро. Служба работает с 8:00 до 23:59, пишет noticia.ru.

Таким образом компания пытается минимизировать потери, связанные с отсутствием клиентов в охваченной коронавирусом Испании.