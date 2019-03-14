Цены на жилье в Испании в 2018 году выросли на 6,6%

Четверг, 14 Март 2019 Испания Испания Испания Недвижимость

Цены на жилье в Испании в 2018 году выросли на 6,6%

В Испании на протяжении пяти лет подряд наблюдается рост цен на жилую недвижимость. В 2018 году он составил 6,6%.

Больше всего жилье подорожало в Мадриде – на 9,6%, Сеуте – на 9,1% и Каталонии – на 8,1%, пишет noticia.ru.

Такие данные представил на прошлой неделе Национальный статистический институт (INE).

Также сообщается, что в последнем квартале 2018 года цены выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме того, заметный рост был зафиксирован в сегменте новостроек, которые за год подорожали на 8%. В третьем квартале годовой рост был на два пункта ниже.

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