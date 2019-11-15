Часть Испании засыпало снегом

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Испания Испания

Часть Испании засыпало снегом

С четверга половина территории Испании оказалось во власти снегопада, дождей, сильного ветра и низких температур.

В пятницу утром в 12 автономных сообществах сохранялся «оранжевый» и «жёлтый» уровень метеорологической опасности.

Так, в Кантабрии, Кастилии-и-Леоне, Галисии, Астурии и Стране Басков действует «оранжевое» предупреждение. В Андалусии, Арагоне, на Канарских островах, в Каталонии, Наварре, Мурсии и на Балеарских островах - «жёлтое». Об этом говорится в сообщении агентства Aemet.

В пятницу утром снег лежал в девяти испанских провинциях. В основном в Астурии, Кантабрии, Галисии. В Луго отменены школьные занятия. Перекрыт ряд автобанов. На некоторых участках запрещено лишь движение большегрузного транспорта (например, в Сеговии), пишет noticia.ru.

По прогнозам метеорологов, в пятницу на севере Испании продолжится снегопад.

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