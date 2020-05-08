Чемпионат Испании по футболу могут возобновить 20 июня

Однако официальные представители Ла Лиги не спешат подтверждать эту информацию, пишет noticia.ru.

Агирре заявил, что получил письмо от руководства чемпионата, в котором говорится о возобновлении первенства 20 июня. Матчи будут проходить без зрителей два раза в неделю - по средам и четвергам, а также субботам и воскресеньям. Завершить Ла Лигу планируется 26 июля.

Но официальные представители чемпионата утверждают, что подтверждённых дат возобновления соревнований ещё нет. Сейчас начинаются тренировки, а сроки проведения матчей должны ещё обсудить в правительстве. Впрочем, в Ла Лиге не отрицают, что, если власти Испании разрешат, то чемпионат будет возобновлён в июне.

Между тем первые тесты на коронавирус выявили пять случаев заражения у футболистов Ла Лиги. Игроки смогут начать тренировки только после сдачи анализов на COVID-19.