Чемпионат Испании по футболу могут возобновить 20 июня

Пятница, 08 Май 2020 Испания Испания

Чемпионат Испании по футболу могут возобновить 20 июня

Прерванный из-за пандемии коронавируса Чемпионат Испании по футболу будет возобновлен 20 июня, сообщил главный тренер ФК «Леганес» Хавьер Агирре.

Однако официальные представители Ла Лиги не спешат подтверждать эту информацию, пишет noticia.ru.

Агирре заявил, что получил письмо от руководства чемпионата, в котором говорится о возобновлении первенства 20 июня. Матчи будут проходить без зрителей два раза в неделю - по средам и четвергам, а также субботам и воскресеньям. Завершить Ла Лигу планируется 26 июля.

Но официальные представители чемпионата утверждают, что подтверждённых дат возобновления соревнований ещё нет. Сейчас начинаются тренировки, а сроки проведения матчей должны ещё обсудить в правительстве. Впрочем, в Ла Лиге не отрицают, что, если власти Испании разрешат, то чемпионат будет возобновлён в июне.

Между тем первые тесты на коронавирус выявили пять случаев заражения у футболистов Ла Лиги. Игроки смогут начать тренировки только после сдачи анализов на COVID-19.

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