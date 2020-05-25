Чемпионат Испании по футболу возобновится 19 июня

Понедельник, 25 Май 2020 Испания Испания

Чемпионат Испании по футболу возобновится 19 июня

Возобновление Чемпионата Испании по футболу перенесли на неделю - на 19 июня.

Как сообщает Mundo Deporivo, причиной переноса стало желание Ла Лиги дать каждой команде хотя бы две недели на тренировки. Командные тренировки разрешены в Испании с 1 июня. Этим объясняется выбор новой даты начала соревнований, пишет noticia.ru.

Чемпионат Испании был приостановлен в Испании в связи введением в стране режима повышенной готовности как меры сдерживания пандемии коронавируса. Сейчас ограничения постепенно снимают.

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