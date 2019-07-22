Четыре испанских винодельни попали в мировой топ-50

Из 1500 виноделен, представляющих 17 стран, придирчивое жюри выбрало 50 лучших. При этом учитывалось не только качество производимого вина, но и то, насколько привлекательна винодельня для туристов. В этом году в список лучших попали сразу четыре представителя Испании. Экспертная комиссия состояла из 500 человек: от сомелье до гастрономических журналистов, пишет noticia.ru.

Испанская винодельня López de Heredia Viña Tondonia (Ла-Риоха) заняла третье место в рейтинге. Винодельня Marqués de Riscal (Слава) - на девятом месте. Vivanco (Ла-Риоха) - на 24-м. А каталонская винодельня Torres оказалась на 28 месте.

На первом месте в этом году - винодельня Zuccardi Valle de Uco, расположенная в долине Уко у подножия Анд (Аргентина). «Серебряную медаль» получила уругвайская винодельня Bodega Garzón, которая расположена в южной части страны, в департаменте Мальдонадо.