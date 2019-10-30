Четыре мигранта погибли у Канарских островов

Среда, 30 Октябрь 2019 Испания Испания

Четыре мигранта погибли у Канарских островов

Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов.

Четыре мигранта погибли, один пропал без вести, пытаясь добраться на лодке до Канарских островов, сообщают испанские СМИ со ссылкой на представителя правительства Испании в автономном сообществе Хуана Сальвадора Леона.

Мигранты, лодка которых перевернулась, в настоящее время находятся на борту судна под cингапурским флагом. Удалось спасти 29 человек. Судно направляется в порт Ла Лус (Пальмас де Гран Канария), пишет РИА Новости.

Ранее координационный центр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что рано утром на двух судах до Канар добрались 158 мигрантов.

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