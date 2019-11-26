Четыре выделяющихся пещеры Испании

CUEVA DE VALPORQUERO (КАСТИЛИЯ И ЛЕОН)

На высоте 1 309 метров, около деревни Вальпоркеро-де-Торио, можно увидеть пещеру, которая удивляет невероятными подземными чудесами, которые скрыты от глаз. На протяжении более километра пути можно наслаждаться великими произведениями искусства, которые создает природа уже более миллиона лет. Сталактиты, сталагмиты, каменные колонны разных цветов – все это можно найти в семи залах, открытых для посещения. Впервые пещера приняла гостей в 1966 году. И по сей день опытные гиды, знающие все о подземном мире, помогают посетителям погрузиться в глубину горы, где потоки воды в течение миллионов лет формировали уникальный ландшафт, пишет espanarusa.com.

EL SOPLAO (КАНТАБРИЯ)

El Soplao считается одним из величайших подземных сокровищ во всем мире, которое по праву носит звание «собор спелеологии». Пещера, расположенная между муниципалитетами Эррериас, Вальдалига и Рионанса, региона Кантабрия, известна с конца XIX века благодаря эксплуатации рудников La Florida. Пещера представляет собой геологическое чудо с огромной поверхностью, усеянной арагонитами, геликтитами, сталактитами и сталагмитами. Здесь, благодаря игре света и тени, а также необычным текстурам, формам и запахам, создается волшебная атмосфера. В течение многих десятилетий рука человека также вносила вклад в формирование ее ландшафта путем добычи ценных минералов из ее недр.

CUEVAS DEL DRACH (МАЙОРКА)

В Испании, в муниципалитете Манакора острова Майорка, недалеко от Порто-Кристо, находятся пещеры Cuevas del Drach, которые представляют собой четыре большие полости, соединенные друг с другом. Каждая из них имеет собственное имя: Cova Negra, Cova Blanca, Cova de Lluis Salvador и Cova dels Francesos. Их глубина составляет около 25 метров. На их территории располагается подземное озеро Llac Martel длиной около 115 метров, являющееся одним из крупнейших подземных озер в мире. В этом невероятном мире проводятся концерты классической музыки и предлагается пересечь озеро на лодке.

CUEVAS DE NERJA (АНДАЛУСИЯ)

Пещеры Cuevas de Nerja являются одной из самых впечатляющих в мире как по своим размерам, так и по возрасту. Открытый в 1959 году «природный собор Коста-дель-Соль» имеет открытую для публики часть площадью около 140 000 квадратных метров, разделенную на три больших зоны. Следует отметить, что найденные археологические останки и рисунки на стенах, доказывают тот факт, что пещеры была заселены в течение многих тысяч лет. Особое внимание посетителей привлекает большая колонна, расположенная в зале Sala del Cataclismo, высота которой составляет 60 метров, а диаметр – 18 метров. В 1961 году эта колонна была объявлена художественно-историческим памятником Испании.