Численность населения Испании выросла до 47 млн человек

Такие данные публикует статистическое агентство INE.

Между тем за год численность населения в Испании выросла на 280 тысяч человек. В основном благодаря мигрантам. Приток мигрантов в 2018 году вырос на 21%.

Наибольшее их число сосредоточено в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Валенсии. То есть в регионах, где есть рабочие места, пишет noticia.ru.

Значительно выросли миграционные потоки из стран Латинской Америки. Если в 2014 году на них приходилось 17,5%, то в 2018-м - уже 31,7%. Особенно много мигрантов из Колумбии и Венесуэлы.