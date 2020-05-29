Число новых ипотечных кредитов в Испании упало на 15%

Это на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Национального института статистики (INE), это самый низкий показатель с сентября. В месячном исчислении падение было ещё более значительным — на 27%, пишет noticia.ru.

Впрочем, по словам экспертов, это только начало, так как впереди — статистика за апрель и май, которая раскроет весь масштаб падения, спровоцированного коронавирусом.