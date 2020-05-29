Число новых ипотечных кредитов в Испании упало на 15%

Пятница, 29 Май 2020 Испания Испания

Число новых ипотечных кредитов в Испании упало на 15%

В марте в Испании выдано 26 382 ипотечных кредита.

Это на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Национального института статистики (INE), это самый низкий показатель с сентября. В месячном исчислении падение было ещё более значительным — на 27%, пишет noticia.ru.

Впрочем, по словам экспертов, это только начало, так как впереди — статистика за апрель и май, которая раскроет весь масштаб падения, спровоцированного коронавирусом.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)