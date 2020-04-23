Число посетителей в отелях Испании сократилось в марте на 66%

Об этом 23 апреля сообщает Reuters.

По данным журналистов, причиной снижения числа туристов до 1 млн 190 тыс. человек стали карантинные меры, введенные правительством Испании из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пишет regnum.ru.

Отмечается, что туризм в Испании приносит примерно 12% от ВВП страны, тем не менее правительство приняло решение о введении запретов. Гостиницы начали постепенно закрываться с 19 марта, полное закрытие произошло 26 марта.