Число посетителей в отелях Испании сократилось в марте на 66%

Четверг, 23 Апрель 2020 Испания Испания

Число посетителей в отелях Испании сократилось в марте на 66%

В марте 2020 года число посетителей отелей в Испании сократилось почти на 66% с начала года.

Об этом 23 апреля сообщает Reuters.

По данным журналистов, причиной снижения числа туристов до 1 млн 190 тыс. человек стали карантинные меры, введенные правительством Испании из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пишет regnum.ru.

Отмечается, что туризм в Испании приносит примерно 12% от ВВП страны, тем не менее правительство приняло решение о введении запретов. Гостиницы начали постепенно закрываться с 19 марта, полное закрытие произошло 26 марта.

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