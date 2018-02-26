Число промышленных роботов в Испании достигло 3500 единиц

Об этом высказались 93% опрошенных экспертов.

Подавляющее число испанских компаний считают, что сочетание человеческих трудовых ресурсов с роботизированными системами в краткосрочной перспективе будет обречено на провал. Более 80% испанских специалистов в области труда выразили опасение, что в ближайшие годы будет зафиксирован рост простоев производства из-за различных неисправностей автоматики.

За прошедший год количество роботов, задействованных в испанской промышленности, выросло на 6% и достигло 3500 единиц. По этому показателю Испания уже обгоняет другие страны Европы. Основные сферы применения роботов приходятся на обработку и погрузочно-разгрузочные работы. Наибольшая роботизация зафиксирована в автомобилестроительной отрасли и производстве запасных частей, пишет espanarusa.com.

Кадровый вопрос остается одним из важнейших при обсуждении внедрения роботизированных систем в производство. По данным исследования Adecco, три из четырех респондентов считают, что роботизация не повлияет на количество рабочих мест. Однако к обратному мнению пришли специалисты из международной аудиторской фирмы PwC. Согласно их подсчетам, каждая третья ставка в Испании может быть сокращена в связи с роботизацией производства. При этом авторы исследования подчеркивают, что существенное влияние искусственного интеллекта на испанский рынок труда будет наблюдаться только к 2030 году.