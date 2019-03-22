Число проживающих за рубежом испанцев перевалило за 2,5 млн

При этом в сравнении с данными десятилетней давности, темпы роста заметно снизились: в 2010-2011 годах они составляли около 8%.

Национальный статистический институт (INE) опубликовал свежие данные из Реестра испанцев, проживающих за рубежом. Основная часть диаспоры (61%) приходится на американский регион, 35% живет в Европе, 3,6% – в других частях света. Также статистика сообщает, что 15,7% испанцев, проживающих за рубежом, младше 16 лет, возраст 62,6% составляет от 16 до 64 лет, почти 28% – старше 65 лет.

2 из 3 представителей диаспоры родились за пределами страны, но имеют испанское гражданство, пишет noticia.ru.

Также сообщается, что в 2018 году число испанцев, которые были внесены в иностранный реестр, оказалось самым низким за последние пять лет и составило 52,7 тысяч человек.

Больше всего испанцев проживает в Аргентине (465,7 тысяч), Франции (262,4 тысячи) и Германии (160,3 тысяч). Единственная страна, где наблюдается сокращение испанской диаспоры – Венесуэла, где к началу 2018 года численность испанцев уменьшилась на 9,2% до 167,3 тысяч.