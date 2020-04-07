Число умерших за сутки от коронавируса в Испании опять снизилось

Вторник, 07 Апрель 2020 Испания Испания

Число умерших за сутки от коронавируса в Испании опять снизилось

За последние сутки в Испании от коронавируса скончались 636 человек.

Это на 37 человек меньше, чем накануне, когда был зарегистрирован лучший показатель более чем за неделю. В Министерстве здравоохранения говорят о тенденции к замедлению распространения коронавируса.

Число заболевших составило 135 032 человека, а общее число погибших — 13 055. В госпиталях сейчас находятся 59 662 пациента, а выписались 40 437. В отделениях интенсивной терапии лежит 6 931 больной с COVID-19, пишет noticia.ru.

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