Число умерших за сутки от коронавируса в Испании опять снизилось

Это на 37 человек меньше, чем накануне, когда был зарегистрирован лучший показатель более чем за неделю. В Министерстве здравоохранения говорят о тенденции к замедлению распространения коронавируса.

Число заболевших составило 135 032 человека, а общее число погибших — 13 055. В госпиталях сейчас находятся 59 662 пациента, а выписались 40 437. В отделениях интенсивной терапии лежит 6 931 больной с COVID-19, пишет noticia.ru.