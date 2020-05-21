Число выданных Испанией «золотых виз» увеличилось почти на 23%

Как пишет El Pais, с тех пор, как в 2013 году в Испании был принят закон о выдаче вида на жительство иностранным гражданам за капиталовложения, страна седьмой год подряд бьёт рекорды по числу предоставленных «золотых виз». Согласно парламентскому ответу, подготовленному правительством для депутата Билду Йону Иньярриту, в 2019 году Испания выдала 8 061 вид на жительство за инвестиции, что на 22,6% превышает показатель 2018-го.

Больше всего «золотых виз» в Испании в 2019 году получили китайцы (1686). За ними идут индийцы (947), бразильцы (549), колумбийцы (531), американцы (507), мексиканцы (503) и россияне (340).

По данным Коллегии регистраторов, в 2019 году иностранцы купили в Испании 3858 единиц жилья стоимостью более €500 000 (минимальная сумма для того, чтобы претендовать на ВНЖ). Из них 1393 объекта получили владельцев из стран, не входящих в ЕС, то есть как раз тех, кто имел право на получение ВНЖ за инвестиции. Больше всего дорогих объектов нерезиденты приобрели в Каталонии (477), Андалусии (324), Мадриде (251), Валенсии (138) и на Балеарских островах (129), пишет prian.ru.

ВНЖ в Испании на основании покупки недвижимости в 2019 году получил 681 иностранец, что на 13,7% больше уровня предыдущего года. Больше всего «золотых виз» в этой категории получили китайцы (455) и россияне (42). Шесть других стран добавили каждая минимум по 10 аналогичных разрешений для своих граждан. Это Иран (21), США (16), Мексика (13), Саудовская Аравия (11), Египет (10) и Филиппины (10).

Генеральный секретарь Ассоциации застройщиков Испании (APCE) Даниэль Куэрво считает, что полученные цифры дают основание полагать, что «процедура получения ВНЖ оказывает значительное влияние на сектор недвижимости и экономику в целом». Однако он призывает снизить порог входа в рамках программы ВНЖ за инвестиции, чтобы увеличить продажи жилья.

«Португалия, например, была в центре внимания иностранных инвесторов, и там порог входа составляет всего €250 000. Почему бы и нам не снизить эту цифру, чтобы продажи жилья стали немного более динамичными?» – задаётся вопросом эксперт.