Число заболевших коронавирусом в Испании приблизилось к 6000

От коронавируса в стране погибли 183 человека. Таковы данные Министерства здравоохранения, озвученные в субботу, пишет noticia.ru.

Самыми неблагополучными регионами стали Мадрид, Ла-Риоха и Страна Басков. Они лидируют как по числу заразившихся, так и по летальным исходам. Накануне в стране был введён режим повышенной готовности, который предшествует чрезвычайному положению.

Коронавирус стремительно расползается по миру. Им заболели уже около 110 тысяч человек в 100 странах. Погибли 3800 человек.