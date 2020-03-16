Число заболевших коронавирусом в Испании приблизилось к 6000

Понедельник, 16 Март 2020 Испания Испания

Число заболевших коронавирусом в Испании приблизилось к 6000

Число пациентов с подтверждённым диагнозом Covid-19 в Испании резко выросло за последние сутки и превысило 5900 человек.

От коронавируса в стране погибли 183 человека. Таковы данные Министерства здравоохранения, озвученные в субботу, пишет noticia.ru.

Самыми неблагополучными регионами стали Мадрид, Ла-Риоха и Страна Басков. Они лидируют как по числу заразившихся, так и по летальным исходам. Накануне в стране был введён режим повышенной готовности, который предшествует чрезвычайному положению.

Коронавирус стремительно расползается по миру. Им заболели уже около 110 тысяч человек в 100 странах. Погибли 3800 человек. 

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