Число зараженных коронавирусом в Испании занижено в пять раз

Четверг, 30 Апрель 2020 Испания Испания

Число зараженных коронавирусом в Испании занижено в пять раз

Реальное число заражённых COVID-19 в Испании составляет 1,23 миллиона человек, а жертвами коронавируса уже стали 34 393 пациента.

Утверждается в исследовании Фонда изучения прикладной экономики (Fedea).

Эти цифры были актуальны 26 апреля, отмечают авторы исследования, когда официальная статистика говорила о 210 тыс. заражённых и почти 23 тыс. погибших.

С результатами исследования знакомит Telecinco. Его авторы - Дэвид Мартин-Баррозу, Хуан А. Нуньес-Серрано, Хайме Туррион и Франсиско Х. Веласкес. По прогнозам экспертов, пандемия продлится в Испании до 25 августа, а последний диагноз будет поставлен 28 ноября 2020 года, пишет noticia.ru.

«Реальная заболеваемость вирусом станет известна только после завершения исследования серопревалентности коронавируса в репрезентативной выборке населения Испании и автономных сообществ, работа над которым сейчас только началась», - говорят аналитики.

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