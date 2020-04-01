Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч

Сообщается, что больше всего заразившихся — в автономном сообществе Мадрид (29 840). За последние сутки в Испании был установлен рекорд летальных случаев с момента начала эпидемии — 864. Известно, что всего в стране от коронавируса погибли 9053 человека (больше только в Италии), а вылечились 22 647.

25 марта стало известно, что первый вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 861,3 тысячи инфицированных. Более 42,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 178,7 тысячи удалось вылечиться.