Число жертв коронавируса в Испании превысило 300 человек

Погибли 309. Число выздоровевших составляет более 520 человек. В стране введён режим повышенной готовности, который обычно предшествует чрезвычайному положению.

Больше всего заболевших и погибших сосредоточено в Мадриде, Ла-Риохе и Стране Басков. Кроме того, обеспокоенность вызывает ситуация в Кастилии-Ла-Манче, Мурсии, Андалусии, а также в провинции Бургос (Кастилия-и-Леон), пишет noticia.ru.

За сутки диагноз подтвердился у 1438 человек в Испании. Таким образом, в понедельник по этому показателю Испания обогнала Иран и вышла на первое место в мире по числу выявленных новых случаев заражения. В мире коронавирусом уже заразились около 110 тысяч человек в 100 странах. Число погибших превысило 3800.

«Самый пессимистичный сценарий предполагает ещё 10 дней роста (числа заражённых, - Прим. ред.), а пика мы достигнем на днях», - заявил глава координационного центра по чрезвычайным ситуациям при Минздраве Испании Фернандо Симон.