Число жертв коронавируса в Испании выросло до 64 человек

Пятница, 13 Март 2020 Испания Испания

Число жертв коронавируса в Испании выросло до 64 человек

Коронавирус выявлен у 2700 человек в Испании.

От него погибли 64 пациента. Таковы данные, озвученные в четверг Министерством здравоохранения.

Основные очаги распространения Covid-19 находятся в Мадриде, Ла-Риохе и Стране Басков. В этих регионах отменены занятия в школах и университетах. Жителей просят отложить поездки, чтобы не распространять вирус по стране, пишет noticia.ru.

В мире от коронавируса погибли более 3800 человек, а заразились — 110 тысяч. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

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