Число жертв коронавируса в Испании выросло до 64 человек

От него погибли 64 пациента. Таковы данные, озвученные в четверг Министерством здравоохранения.

Основные очаги распространения Covid-19 находятся в Мадриде, Ла-Риохе и Стране Басков. В этих регионах отменены занятия в школах и университетах. Жителей просят отложить поездки, чтобы не распространять вирус по стране, пишет noticia.ru.

В мире от коронавируса погибли более 3800 человек, а заразились — 110 тысяч. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.