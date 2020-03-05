Число жертв коронавируса в Испании выросло до трёх человек

Четверг, 05 Март 2020 Испания Испания

Число жертв коронавируса в Испании выросло до трёх человек

В Испании от коронавируса в общей сложности погибли три человека, сообщают в четверг информационные агентства страны.

Все трое — пожилые люди.

Первой жертвой вируса COVID-19 стал 69-летний мужчина в Валенсии. Смерть наступила ещё три недели назад. Он умер от тяжёлой формы пневмонии. Но только на этой неделе результаты вскрытия и проведённые анализы показали, что причиной смерти стал коронавирус. Им пенсионер заразился в Непале, откуда вернулся незадолго до госпитализации, пишет noticia.ru.

Следующей жертвой коронавируса стал 88-летний житель Бильбао. В среду ему подтвердили диагноз и в тот же день он скончался.

А в четверг стало известно, что в мадридском госпитале Грегорио Мараньон умерла 99-летняя женщина. Она страдала другими заболеваниями и ушла из жизни 3 марта. Но сейчас выяснилось, что причиной смерти стал именно коронавирус.

По последним данным, в Испании насчитывается более 230 больных коронавирусом. Из них 89 человек находятся в автономном сообществе Мадрид. Пока вирус не добрался только до Мурсии, Суеты и Мелильи.

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