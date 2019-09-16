Число жертв непогоды в Испании выросло до пяти человек

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 Испания Испания

Число жертв непогоды в Испании выросло до пяти человек

Уже пять человек погибли в Испании в результате разгула стихии.

Пятой жертвой стал 58-летний мужчина. Его тело нашли в муниципалитете Бенферри (провинция Аликанте). По предварительным данным, его унесло течением.

Ранее еще четыре человека стали жертвами наводнений, вызванных обильными дождями. Все четверо погибли в автомобилях. На обочине в Гранаде нашли автомобиль, а в нем - тело мужчины. Тело еще одного мужчины обнаружили ранее в Альмерии - он умер в машине, застрявшей в в затопленном туннеле. А в провинции Альбасете (Кастилия-Ла-Манча) жертвами стихии стала пожилая супружеская пара, пишет noticia.ru.

Их тела были  найдены в автомобиле, который оказался в зоне затопления.

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