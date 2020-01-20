Число жертв непогоды в Испании выросло до трёх человек

Им стал 63-летний мужчина из Авилы. В воскресенье он работал у себя в огороде. Порыв ветра снёс фрагмент кровли, который попал ему в голову. Тело пенсионера нашли в понедельник, пишет noticia.ru.

Ранее сообщалось о ещё двух жертвах «Глории».

В понедельник объявлено штормовое предупреждение в 33 провинциях Испании.

Наивысший - «красный» уровень - введён в Теруэле, Альбасете, Мурсии, Барселоне, Таррагоне, Жироне, Валенсии, Кастельоне и Аликанте. Закрыты многие парки и школы , а также аэропорт Аликанте и порты Гандии и Форментеры.