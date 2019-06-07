Что делать, если вас обокрали в Испании?

В полиции агентству РИА Новости рассказали, что нужно быть бдительными в многолюдных местах: «Следить за своими вещами, никогда не носить сумки и рюкзаки сзади, всегда перевешивать их вперед и придерживать рукой, не носить бумажник в заднем кармане, лучше не брать с собой крупные суммы наличных и ценные вещи».

В случае какой-либо угрозы нужно звонить по номеру 091. А если вас уже обокрали, следует сообщить об этом в полицию, причем, если вы торопитесь, это можно сделать даже в другом городе. Также есть телефон для справок: 902 102 112. Здесь говорят на английском, французском, немецком и итальянском языках, пишет noticia.ru.

В правоохранительных органах призывают не слушать тех, кто утверждает, что обращаться в полицию смысла нет. Воры часто забирают деньги, а документы выбрасывают. Поэтому есть большой шанс вернуть хотя быть часть украденного. Если документы найти не удалось, а возвращаться в Россию надо, следует обратиться в консульство, которое выдаст специальное свидетельство. Для этого необходимо написать заявление и подтвердить личность – или предоставив внутренний российский паспорт, а в случае, если он также потерян или украден, - направить соответствующий запрос в органы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Есть и более простой вариант - найти двух человек, которые готовы подтвердить вашу личность. Они должны лично явиться в консульство и представить письменные заявления. Кроме того, необходимо принести две фотографии 3,5х4,5 см на светлом фоне.