Цимерманис выиграл соревнования Ironman в Испании

Вторник, 08 Октябрь 2019 Испания Испания

Цимерманис выиграл соревнования Ironman в Испании

Это самая длинная дистанция триатлона.

На ней нужно сначала преодолеть почти четыре километра вплавь, затем проехать 180 километров на велосипеде и завершить все это беговым марафоном

Латвийский атлет Эдгарс Цимерманис отлично выступил на прошедшем в Барселоне этапе серии соревнований по триатлону Ironman, уложившись в восемь с половиной часов, пишет lv.sputniknews.ru.

Ironman — самая длинная дистанция триатлона, где надо сначала преодолеть 3,86 километра вплавь, потом проехать на велосипеде 180 километров и завершить все это беговым марафоном (42 километра 195 метров).

Помимо профессиональных участников в каталонском триатлоне выступали и любители в самых разных возрастных группах. Эдгарс Цимерманис выступал в категории от 30 до 34 лет и показал в ней лучший результат — 8 часов 30 минут 05 секунд.

Среди всех закончивших дистанцию участников (последним это сделал британец Дамиан Кларк спустя 15 часов и 42 минуты после старта), включая профессиональных триатлонистов, Цимерманис занял высокое 20-е место. Победу в Барселоне одержал немец Флориан Энгерс: он уложился на дистанции в 7 часов 45 минут 05 секунд.

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