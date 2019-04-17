Cоциалистам не стоит расчитывать на победу на выборах в Испании

Среда, 17 Апрель 2019 Испания Испания

Cоциалистам не стоит расчитывать на победу на выборах в Испании

Внеочередные выборы в Испании, которы должны пройти 28 апреля, вряд ли принесут Социалистической рабочей партии уверенную победу.

Как показал опрос общественного мнения, проведенный компанией GAD3, партия во главе с действующим премьер-министром Педро Санчесом может набрать на большинство голосов, но его не хватит для уверенного контроля, пишет noticia.ru.

31,1% опрошенных поддерживают социалистов, 20,1% - Народную партию, 14,4% - Ciudadanos, 11,4% - Unidos Podemos, 11,2% - Vox. Таким образом, ни одна партия не получит абсолютного большинства в конгрессе и, вероятно, будет сформирована коалиция.

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