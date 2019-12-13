ЦСКА одолел «Эспаньол» и выбыл из Лиги Европы

Пятница, 13 Декабрь 2019 Испания Испания

ЦСКА одолел «Эспаньол» и выбыл из Лиги Европы

ЦСКА победил «Эспаньол» в заключительном футбольном матче группового этапа Лиги Европы.

Игра прошла в Корнелья-де-Льобрегате (Испания) и завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает Sport.ru.

Победный гол на 84-й минуте забил хорватский полузащитник москвичей Никола Влашич, пишет regnum.ru.

Победа над испанцами стала единственной на матче для ЦСКА в этом розыгрыше Лиги Европы

Таким образом, ЦСКА с 5 очками заняли четвертое место в группе «H» и покинули состязание.

Ранее сообщалось, что в этом игровом сезоне Россия не сможет догнать Португалию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций.

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