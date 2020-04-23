DB Schenker срочно доставит 100 тыс. масок от H&M в Испанию

Четверг, 23 Апрель 2020 Испания Испания

DB Schenker срочно доставит 100 тыс. масок от H&M в Испанию

В настоящий момент компания DB Schenker в усиленном режиме развозит грузы со средствами индивидуальной защиты по всему миру.

Ведущий производитель модной одежды H&M Group пожертвовал 100 тыс. масок для лица регионам, наиболее пострадавшим от коронавируса. 50 тыс. масок будут переданы испанским властям для поддержки медицинских учреждений в районе Мадрида, и еще 50 тыс. масок будут доставлены в Италию для передачи больницам, пишет advis.ru.

Транспортировка осуществлялась чартерным авиарейсом из Шанхая во Франкфурт, далее грузы будут доставлены автомобильным транспортом в Рим и Мадрид. Заказ будет выполнен в кратчайшие сроки. "Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию компании DB Schenker удается оперативно доставлять товары по всему миру, в том числе и путем авиасообщения. Это возможно благодаря развитой собственной логистической сети. В настоящее время компания перевозит не только маски, но и медицинское оборудование, дезинфицирующие средства, обеспечивая бесперебойную работу цепей поставок", - рассказал генеральный директор DB Schenker кластер Россия/Евразия Айварс Тауриньш.

Ранее DB Schenker запустил мультимодальные перевозки между Италией и Германией, обеспечив доставку в Нюрнберг 10-ти железнодорожных вагонов с итальянскими макаронами для крупной сети дискаунтеров ALDI. "Мы следим за тем, чтобы цепочки поставок в регионах присутствия DB Schenker не прерывались. Это то, что мы можем и должны делать на высшем уровне в условиях пандемии коронавируса, так как логистика - это то немногое, что помогает поддерживать мировую экономику в рабочем состоянии", - считает Айварс Тауриньш.

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