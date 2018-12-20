Декабрь – один из самых популярных месяцев для путешествий в Испании

На последний месяц года приходится 11% запросов по авиарейсам и 12% – по отелям.

Популярность декабря обусловлена, в первую очередь, длинными рождественскими каникулами. Декабрь всего на два пункта уступает главному отпускному месяцу августу .

По подсчетам поисковика, на поездки в рождественский сезон 44% испанцев тратят менее 200 евро, треть выделяет до 500 евро, а 20% – более 500 евро. Почти половина респондентов из числа пользователей Skyscanner предпочитают бюджетные отели (47%), 35% останавливается у родственников и друзей, 18% выбирает варианты подороже.

Наибольший поток пассажиров на авиарейсах наблюдается перед Рождеством: с 21 по 23 декабря. В этот период совершается 28% полетов. 26% путешествуют в канун Рождества, 8% – перед Праздником трех волхвов, пишет noticia.ru.

Данные Skyscanner также указывают на то, что сохраняется тенденция к увеличению поездок на Новый год. В этом сезоне число поисковых запросов на последние дни декабря выросло на 7%.

Самые популярные рождественские направления у испанцев – Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, Буэнос-Айрес. В 2018 году на 318% выросло число поисковых запросов в Вену, на 201% – в Сан-Франциско, на 192% – в Дюссельдорф. Кроме того, сообщается, что в этом году авиабилеты подешевели на 7% по сравнению с прошлым Рождеством.