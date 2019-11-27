Депутаты Каталонии вновь напомнили о «праве на самоопределение»

Первоначальный проект резолюции о «праве на самоопределение» был рассмотрен еще 12 ноября. Из документа были исключены те пункты, на незаконность которых указал Конституционный суд. В них провозглашалось право на самоопределение автономии и осуждалась монархия, пишет regnum.ru.

После этого несколько фракции парламента, выступающих за независимость Каталонии, внесли поправки, в которых они высказались против решения Конституционного суда и потребовали предоставить им возможность по исключенным из резолюции пунктам.

За принятие проголосовали 68 депутатов из 135. Это представители «Левых республиканцев Каталонии», «Кандидатуры народного единства» и фракции «Вместе за Каталонию». Против высказались 21 депутат от социалистов и Народной партии. Члены фракции En Comu Podem, которая является каталонским крылом Podemos, воздержались от голосования. Часть депутатов, представляющих фракцию «Граждан», покинула зал парламента.