Десятки человек подхватили сальмонеллез в Испании
Около 20 человек заболели сальмонеллезом после посещения ресторана в Барселоне.
Троим потребовалась медицинская помощь, сообщает La Vanguardia.
Название ресторана не сообщается. Известно, что он находится в районе Ноу-Баррис. Там уже побывала инспекция. Среди заболевших есть и один работник этого заведения, пишет noticia.ru.
Ежегодно в Барселоне происходит несколько локальных вспышек сальмонеллеза. Среди симптомов - боль в животе, температура, тошнота.