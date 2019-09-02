Десятки человек подхватили сальмонеллез в Испании

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Испания Испания

Десятки человек подхватили сальмонеллез в Испании

Около 20 человек заболели сальмонеллезом после посещения ресторана в Барселоне.

Троим потребовалась медицинская помощь, сообщает La Vanguardia.

Название ресторана не сообщается. Известно, что он находится в районе Ноу-Баррис. Там уже побывала инспекция. Среди заболевших есть и один работник этого заведения, пишет noticia.ru.

Ежегодно в Барселоне происходит несколько локальных вспышек сальмонеллеза. Среди симптомов - боль в животе, температура, тошнота.

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