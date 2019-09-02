Десятки человек подхватили сальмонеллез в Испании

Троим потребовалась медицинская помощь, сообщает La Vanguardia.

Название ресторана не сообщается. Известно, что он находится в районе Ноу-Баррис. Там уже побывала инспекция. Среди заболевших есть и один работник этого заведения, пишет noticia.ru.

Ежегодно в Барселоне происходит несколько локальных вспышек сальмонеллеза. Среди симптомов - боль в животе, температура, тошнота.