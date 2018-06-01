Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела

Пятница, 01 Июнь 2018 Испания Испания

Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела

В новых коллекциях знаменитых брендов вновь появилось несколько вариантов обуви с пальцами ног.

Необычные ботинки, сандалии и слиперы, популярные несколько лет назад, показали сразу несколько дизайнеров. Среди них оказался креативный директор испанского модного дома Loewe Джонатан Андерсон. В официальном Instagram-аккаунте компании Jonathan Anderson опубликовали сразу несколько фотографий с «самой отвратительной обувью на свете», по мнению издания Vogue.

Например, в коллекцию Loewe Resort 2019 вошли слиперы с рисунками в виде черных и белых стоп.

«Боже мой, мои глаза, остановитесь», - просили одни.

«Я ненавижу стопы, это мой самый страшный ночной кошмар», - писали другие.

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