Для поездок по Испании чаще выбирают самолеты

По данным Национального статистического института (INE), пассажиропоток внутри страны на воздушном транспорте достиг 40,2 млн человек, а на железной дороге – 21,3 млн. При этом в 2017 году разрыв по динамике роста был менее значительным – 8,1% против 3,7%, пишет noticia.ru.

INE также подсчитал, что в 2018 году общественным транспортом воспользовались 4,9 млрд раз, что на 3,1% больше, чем годом ранее.

Городской общественный транспорт продемонстрировал рост в 2,7%, междугородний – 3,6%. В городах стали на 4,6% чаще пользоваться метро и на 1,5% – автобусами. Число поездок на междугородних поездах увеличилось на 4,4%, на кораблях – на 3,1%, на автобусах – 2,6%.

Институт также представил статистику по заключительному периоду минувшего года. В декабре количество поездок на общественном транспорте превысило 398 млн, что на 5,4% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Пользование городским транспортом выросло на 5,4%, междугородним – на 5,2%. В категории междугороднего транспорта особо выделяются воздушные перевозки, где рост составил 7,3%.