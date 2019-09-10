Доход нелегальных такси на Ибице за сезон составил 157 млн евро

«Мы хотим, чтобы уже, наконец, что-то предприняли. Это предел. Или мы что-то начнем с этим делать, или нормальное такси исчезнет», - заявил представитель ассоциации Лоло Рис.

Он предлагает, в частности, усилить проверки на дорогах. И особенное внимание уделить аэропорту Ибицы, где неопытные туристы часто садятся в машины к нелегалам, пишет noticia.ru.