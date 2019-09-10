Доход нелегальных такси на Ибице за сезон составил 157 млн евро

Вторник, 10 Сентябрь 2019 Испания Испания

Доход нелегальных такси на Ибице за сезон составил 157 млн евро

Все такси, работающие на Ибице без лицензии, за один отпускной сезон в совокупности заработали 157 млн евро, подсчитали в Ассоциации таксистов.

«Мы хотим, чтобы уже, наконец, что-то предприняли. Это предел. Или мы что-то начнем с этим делать, или нормальное такси исчезнет», - заявил представитель ассоциации Лоло Рис.

Он предлагает, в частности, усилить проверки на дорогах. И особенное внимание уделить аэропорту Ибицы, где неопытные туристы часто садятся в машины к нелегалам, пишет noticia.ru.

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