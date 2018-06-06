Дом футболиста Пике и певицы Шакиры ограбили

Среда, 06 Июнь 2018 Испания Испания

Дом футболиста Пике и певицы Шакиры ограбили

Неизвестные ограбили дом защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерара Пике и его жены, певицы Шакиры, которые проживают в городе Эсплугес-де-Льобрегат провинции Барселона.

Злоумышленники похитили часы и драгоценности.

Отмечается, что они не оставили следов, поэтому у правоохранительных органов пока нет зацепок в данном деле.

Пике в настоящий момент в расположении сборной Испании готовится к чемпионату мира 2018 года, Шакира находится на гастролях в Германии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Моуринью считает, что сборная России выйдет в плей-офф

      Жозе Моуринью полагает, что сборная России по футболу пробьется в плей-офф чемпионата мира-2018 со второго места в группе.

      Подробнее

    • Виллиам Карвальо расторг контракт со Спортингом

      Карвальо стал третьим игроком, который расторг контракт с лиссабонским Спортингом. Ранее это сделали Руи Патрисиу и Даниэль Поденсе.

      Подробнее

    • Дом футболиста Пике и певицы Шакиры ограбили

      Неизвестные ограбили дом защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерара Пике и его жены, певицы Шакиры, которые проживают в городе Эсплугес-де-Льобрегат провинции Барселона.

      Подробнее

    • Валенсия лидирует по росту турпотока в Испании

      Число иностранных туристов, посетивших Валенсийское сообщество за первые четыре месяца 2018 года превысило 2,28 млн человек.

      Подробнее

    • В Италии уверены, что страна остается в зоне евро

      Сохранение евро может стать одним из компромиссов между правительством евроскептиков и истеблишментом.

      Подробнее

    • Два итальянских пловца получат дисквалификации за допинг

      Итальянские пловцы Филиппо Маньини и Мишель Сантуччи могут получить длительные дисквалификации за допинг.

      Подробнее

    • Самый высокооплачиваемый спортсмен

      Американский боксер Флойд Мэйуэзер стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии журнала Forbes. По оценке журналистов, за 2017 год он заработал 285 миллионов долларов.

      Подробнее

    • Сумки дизайнера-самоубийцы разлетелись за несколько часов

      Покупатели раскупили сумки Frances Valentine дизайнера Кейт Спейд в течение нескольких часов после новости о ее самоубийстве.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе