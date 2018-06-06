Дом футболиста Пике и певицы Шакиры ограбили

Злоумышленники похитили часы и драгоценности.

Отмечается, что они не оставили следов, поэтому у правоохранительных органов пока нет зацепок в данном деле.

Пике в настоящий момент в расположении сборной Испании готовится к чемпионату мира 2018 года, Шакира находится на гастролях в Германии.