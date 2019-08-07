Дом с бассейном в Испании обойдется на 31% дороже, чем без бассейна

Об этом сообщает портал Idealista со ссылкой на собственное исследование. Жилье с бассейном в среднем стоит в Испании 275,7 тыс. евро. А без бассейна - 191 тыс., пишет noticia.ru.

При этом в некоторых регионах эта разница может быть еще больше. Например, в Андалусии она достигает 78%. А Кантабрии и Мадриде она, наоборот, меньше (10% и 12% соответственно).

Кроме того, Андалусия является автономным сообществом, где самый высокий процент объектов с бассейном - 31,8%. На втором месте Балеарские острова (31,7%). А на третьем - Валенсия (27,1%).