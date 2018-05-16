Дополнительные авиарейсы в Киев

Среда, 16 Май 2018 Испания Испания

Дополнительные авиарейсы в Киев

Авиакомпания Iberia объявила о запуске 18 дополнительных рейсов по маршруту Мадрид-Киев по случаю финала Лиги чемпионов, который пройдет в столице Украины 26 мая.

Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполнять самолёты Airbus A340, A330, A321 и A319. Они позволят доставить около 5 тысяч болельщиков на решающий матч, в котором ФК «Реал Мадрид» сыграет против ФК «Ливерпуль».

Кроме того, с 24 по 27 мая авиалиния доставит в Киев игроков «Реала» и членов их семей, спонсоров и фанатов, которые приобрели особые билеты на финал Лиги чемпионов через агентства, сообщает noticia.ru.

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