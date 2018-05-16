Дополнительные авиарейсы в Киев

Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполнять самолёты Airbus A340, A330, A321 и A319. Они позволят доставить около 5 тысяч болельщиков на решающий матч, в котором ФК «Реал Мадрид» сыграет против ФК «Ливерпуль».

Кроме того, с 24 по 27 мая авиалиния доставит в Киев игроков «Реала» и членов их семей, спонсоров и фанатов, которые приобрели особые билеты на финал Лиги чемпионов через агентства, сообщает noticia.ru.