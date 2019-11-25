Два человека погибли при крушении самолета в Испании
В результате крушения легкомоторного самолета в испанской провинции Толедо погибли два человека.
Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает Europa Press.
Аварий произошла на аэродроме «Касаррубиос-дель-Монте» в провинции Толедо автономного сообщества Кастилия Ла Манча. После крушения самолета произошел пожар, пишет regnum.ru.
Причина крушения самолета пока не известна. На месте происшествия работают сотрудники Гражданской гвардии, местной полиции, пожарные и медики.