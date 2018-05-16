Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании

Инцидент произошел рядом c аэропортом, говорится в сообщении. На место аварии прибыли шесть пожарных расчетов, три кареты "скорой помощи", сотрудники правоохранительных органов, сотрудники пожарных служб Андорры.

Это уже вторая авария легкого самолета в Каталонии за неделю. 12 мая три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония).