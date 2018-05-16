Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании

Среда, 16 Май 2018 Испания Испания

Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании

Два человека погибли в среду в результате крушения небольшого самолета в Сео-де-Уржель (провинция Льейда, автономное сообщество Каталония).

Инцидент произошел рядом c аэропортом, говорится в сообщении. На место аварии прибыли шесть пожарных расчетов, три кареты "скорой помощи", сотрудники правоохранительных органов, сотрудники пожарных служб Андорры.

Это уже вторая авария легкого самолета в Каталонии за неделю. 12 мая три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония).

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