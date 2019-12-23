Два человека стали жертвами урагана Эльза в Испании

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Испания Испания

Два человека стали жертвами урагана Эльза в Испании

Обрушившийся на Испанию в четверг ураган Эльза стал причиной гибели двух человек.

Тело 80-летнего мужчины было обнаружено в Сантьяго-де-Компостела под обломками упавшей стены. Ещё один пенсионер - 77-летний житель Астурии - стал жертвой оползня.

Ураган прошёл с запада на восток и затронул 44 провинции. Сильнейшие дожди обрушились на Галисию и Андалусию. Больше всего пострадал муниципалитет Нерва в Уэльве, где оказались затоплены несколько районов. Мэр города Хосе Антонио Алайя охарактеризовал ситуацию как «катастрофическую», пишет noticia.ru.

Ураган сопровождался сильным ветром (до 160 километров в час). В ряде регионов были перекрыты дороги, отменены занятия в школах и авиасообщение. Поступали сообщения о падающих деревьях и перебоях с электричеством.

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